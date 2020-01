Los mejores eventos de Miami para este fin de semana

¿A veces te dices a ti mismo que no hay nada para ti este fin de semana? Bueno, este fin de semana no sabrás que elegir, porque realmente hay algo para todos. Si lo que deseas son melodías, dos pesos pesados del hip-hop estarán visitando Miami: Snoop Dogg se preseta en LIV este viernes por la noche antes de que T-Pain haga lo suyo en el Club Nocturno Story el sábado por la noche. Si usted es un fanático del cine, el Festival ScreenDance de Miami está listo para comenzar su séptimo año con una proyección en WallCast de la película Reset, inspirada en el Ballet de la Ópera de París, en SoundScape Park este viernes por la noche.

Si espera sentir una sensación de unidad con el mundo, vaya a una ceremonia en Nautilus by Arlo el viernes por la noche para que le ayude a navegar por todas las rarezas que típicamente vienen con la luna llena. Y si está buscando un comodín, encuentre dinosaurios todo el fin de semana en el American Airlines Arena mientras el Jurassic World Live Tour llega a la ciudad.

Aquí están las mejores cosas para hacer en Miami este fin de semana:

Viernes, 10 de enero

El eclipse de luna llena de cáncer está ocurriendo este viernes, y una ceremonia especial de luna llena en el Nautilus by Arlo le ayudará a navegar por las vibraciones que se produzcan. Ashlie Redmond guiará a los huéspedes a través de la experiencia, que incluirá la fijación de intenciones, las altas vibraciones, la astrología y la limpieza de energía. 7 a 8:30 p.m. el viernes 10 de enero en Nautilus by Arlo, 1825 Collins Ave., Miami Beach. La entrada es gratuita con la inscripción a través de eventbrite.com.

Es el momento de otro ScreenDance Miami Festival, que reúne el mundo de la danza y el cine. El festival de este año se llevará a cabo hasta el viernes 24 de enero y contará con cinco largometrajes, cuatro talleres de desarrollo de habilidades y tres programas de cortometrajes en varios lugares de la 305. Las cosas empiezan este viernes por la noche con una presentación especial de WallCast (la película se proyectará de una manera más grande que la vida en la pared exterior del New World Center) del documental Reset, enfocado en el Ballet de la Ópera de París, dirigido por Thierry Demaiziére y Alban Teurlai. 8 p.m. Viernes 10 de enero, en Soundscape Park en el New World Center, 500 17th St. La entrada es gratuita. Otros eventos del ScreenDance Miami Festival se llevarán a cabo hasta el 24 de enero, y los precios de las entradas varían. Vea un calendario completo de eventos relacionados en miamilightproject.com.

Llámelo como quiera (¿Snoop Lion? ¿DJ Snoopadelic?), pero la única leyenda del rap Snoop Dogg está de vuelta en la ciudad. El icono del hip-hop – conocido por un impresionante número de canciones atemporales, como «Gin and Juice» de 1994 y «Sensual Seduction» de 2007 – dejó su último álbum, I Wanna Thank Me, el pasado mes de agosto. Llegará a LIV en la madrugada del viernes por la noche junto con Kayper y DJ E-Feezy. Tendrás una noche memorable cuando Snoop sea el MC. 11 p.m. el viernes 10 de enero en el Club Nocturno LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach. Los boletos cuestan entre $40 y $60 a través de tixr.com.

Sábado, 11 de enero

Has visto innumerables tiras cómicas en los periódicos; ahora es el momento de hacer las tuyas propias. Radiator Comics está en medio de una serie especial de seis semanas que ofrece un taller de cómics en Locust Projects. Para el evento gratuito del sábado, el caricaturista y autor Drew Lerman te enseñará a hacer tus propias tiras de cuatro paneles. Si no eres un genio artístico, no te preocupes – este está abierto a todos los niveles de habilidad y edades. Y si no puedes hacer ésta, la serie se desarrolla todos los sábados hasta el 8 de febrero. 11:30 a.m. a 12:30 p.m. el sábado 11 de enero en Locust Projects, 3852 N. Miami Ave. La admisión es gratuita con RSVP a través de eventbrite.com.

Mucha gente conoce al T-Pain, criado por Sunshine State, por sus voces asistidas por Auto-Tune- y sus éxitos que definen la era. En la década y más desde que cambió para siempre el juego de refinamiento nocturno con canciones como «Buy U a Drank (Shawty Snappin’)», también se ha hecho conocido por ganar la primera temporada de The Masked Singer y por ayudar a inflar a los Houston Texans durante la actual temporada de playoffs de la NFL. Independientemente de la metodología o incluso del medio, T-Pain siempre cumple con su cometido. Pónganlo en Story este sábado por la noche con el DJ Don Hot. 11 p.m. el sábado 11 de enero en el Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach. Las entradas cuestan $40 a través de tixr.com.

Domingo, 12 de enero

Además de cofundar el blog adolescente de Barnes & Nobles y de escribir para MTV, Melissa Albert se ganó un montón de fans con su primera novela, The Hazel Wood. La autora acaba de publicar una continuación, The Night Country, que se basa en su debut y sigue la hipnótica y oscura aventura de cuento de hadas de Ellery Finch mientras intenta volver a casa. Acompaña a Albert este domingo por la tarde para una firma de libros especial, charla y preguntas y respuestas en Books & Books en Coral Gables. 4 a 5 p.m. Domingo, 12 de enero, en Books & Books, 265 Aragon Ave., Coral Gables. La admisión es gratis con un RSVP a través de eventbrite.com.

No se sorprenda si ve dinosaurios pisoteando el centro de Miami este fin de semana. El Jurassic World Live Tour se está apoderando del American Airlines Arena, y al igual que la serie de películas, el espectáculo promete ser más grande que la vida y visualmente cautivante. Veinticuatro dinosaurios de las películas están programados para hacer su aparición, razón de más para mantener las manos dentro del Jeep mientras se recorre la ficticia Isla Nublar. 1 y 5 p.m. el domingo 12 de enero, en el American Airlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami; aaarena.com. Los boletos cuestan entre $18 y $25 a través de ticketmaster.com.

