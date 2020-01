Los mejores eventos gratis para esta semana en Miami

Los eventos gratuitos de esta semana te darán todo tipo de sensaciones. Si quieres sentirte aún mejor contigo mismo, ve a la limpieza de la playa de Trashy Tuesday en Hobie Beach el martes. Para sentirte sudoroso entre tus compañeros de patinaje, la reunión de Hollywood Beach Skate será tu mermelada este miércoles.

Por Redacción Miami Diario

Si está tratando de sentirse un poco más informado sobre la catástrofe climática que está ocurriendo en la Tierra, visite el Simposio sobre el Clima de Miami, con un panel de discusión especial dirigido por Bill Weir, de CNN, en la Universidad de Miami el viernes. Y si quiere sentir un poco de alegría relacionada con el fútbol (sí, incluso usted, fanático de los delfines), vaya al polifacético Super Bowl en vivo en Bayfront Park este sábado.

Aquí están las mejores eventos gratis para hacer en Miami esta semana:

El océano merece mucho amor cuando se trata de la limpieza de la basura. Pero otros lugares también necesitan ayuda. Esta semana, ofrézcase como voluntario en Trashy Tuesday para una limpieza en Hobie Beach de 5 a 7 p.m., seguida de una sesión de yoga al atardecer. Reúnase junto a los baños del parque de Hobie Island Beach y lleve agua potable y una colchoneta de yoga. Todo lo demás (protector solar, guantes, cubos y repelente para insectos) será proporcionado. De 5 a 7 p.m. el martes 21 de enero, en el Parque de Hobie Island Beach, Rickenbacker Cswy, Miami. La entrada es gratuita.

Llamando a todos los patinadores! En medio del torbellino de ciclistas, corredores, caminantes y gente claramente confundida a la que le gusta pararse en medio del malecón de Hollywood, hay una reunión de patinadores de Hollywood Beach este miércoles por la noche. Únase a sus compañeros de línea y de cuadriciclo para lo que siempre es un maravilloso entrenamiento y, después de que conozca nuevos amigos, quizás también tome una cerveza después. 7:30 p.m. el miércoles 22 de enero en Charnow Park, 300 Connecticut St. La entrada es gratuita.

En el mundo del rock brasileño, pocos grupos son tan consumados y queridos como Os Paralamas do Sucesso. Nacidos y criados en Río de Janeiro a finales de los 70, la banda ha estado entregando una vibración afro-brasileña que sigue siendo fuerte hoy en día gracias a éxitos de larga data como «Meu Erro» y «Alagados». Este jueves en Copper Blues en Doral, puedes ver uno de los mejores homenajes en el negocio, Prato, rindiendo homenaje a los éxitos de la banda icónica. 9 p.m. el jueves 23 de enero en Copper Blues Rock Pub & Kitchen, 3450 NW 83rd Ave., #224, Doral; copperblueslive.com. La entrada es gratis.

¿Cómo sabemos cuándo es importante tomar en serio el cambio climático? Una indicación es un evento titulado Simposio del Clima de Miami 2020: Predecir y vivir con los extremos. Además de una serie de discusiones y presentaciones sobre los extremos climáticos y las soluciones prospectivas, un panel abierto al público incluirá a expertos de universidades y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica este viernes en el Watsco Center. Bill Weir de CNN moderará el panel. 3 a 5:30 p.m. Viernes 24 de enero, en el Watsco Center, 1245 Dauer Dr., Coral Gables; miami.edu. La admisión es gratuita con la inscripción en línea.

El Súper Tazón no se realizará hasta el domingo 2 de febrero. Pero podemos empezar la fiesta ahora. Entre las fiestas del Super Bowl LIV y el libertinaje en abundancia, el festival de fans del Super Bowl en vivo de la NFL abrirá este sábado en Bayfront Park. El festival de siete días promete varias experiencias, incluyendo música en vivo y baile, demostraciones culinarias, un «Environmental Village», actividades y travesuras de los fans, y un Tailgate Town para relajarse. 11 a.m. a 11 p.m. el sábado 25 de enero; 11 a.m. a 9 p.m. el domingo 26 de enero; y algunos días/horas hasta el 1 de febrero en Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd., Miami; nfl.com. La admisión es gratuita.

¿Eres un verdadero Miamense si no has estado en el Buena Vista Market Fest? La respuesta es no. Entonces dirígete a la V Fiesta del Mercado de Buena Vista este sábado por la tarde. Este festival de reuniones del mercado está cargado de buenas vibraciones, gente amable y muchas cosas/actividades para llenar tu día, incluyendo rituales de atención, juegos de DJ, cócteles artesanales y productos artesanales. Del mediodía a las 10 p.m. el sábado 25 de enero, y del mediodía a las 6 p.m. el domingo 26 de enero, en Upper Buena Vista, 184 NE 50th Ter, Miami. La entrada es gratuita; reserve su lugar a través de eventbrite.com.

Fuente: Miami News Times

