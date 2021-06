Florida es uno de los estados más versátiles de Estados Unidos, cuenta con una variedad de destinos y cosas para hacer. Sus playas son una de las joyas con las que cuenta, por ende los mariscos son especialidad en algunos de los mejores fogones del estado.

A continuación una lista de los mejores restaurantes donde degustar una buena comida del mar realizado por News Break.

Mignonette, Miami:

Mignonette es el hito de Miami porque está ubicado en un lugar que tiene casi 100 años. No se confunda que se encuentra en una antigua gasolinera que le da su encanto. Ha sido renovado desde entonces, y es el lugar ideal donde puede disfrutar de una cena informal con un ser querido o disfrutar de una relajante comida de fin de semana. Si tiene un antojo de mariscos, este es el mejor lugar de mariscos en Florida y tiene algunos de los más frescos de la ciudad. Los pasteles de ostras, Frank y cangrejo son algunos de los platos por los que son conocidos.

StarFish Company, Cortez:

StarFish Company es un pequeño lugar de mariscos informal con playas que lo hace uno de los mejores restaurantes de mariscos en Florida. Este restaurante está alejado de las multitudes, por lo que a veces pasa desapercibido para los visitantes, y puedes disfrutar de tu comida en paz si no eres fanático de los lugares concurridos. El restaurante está ubicado en el pueblo pesquero de Cortez y tienen los ingredientes más frescos de la ciudad. Debes probar su sándwich Mahi Mahi y combinarlo con cerveza para disfrutar realmente de la comida.

Boshamps Seafood & Oyster House, Destin:

Destin es famosa por sus tranquilas y pintorescas playas, pero muy pocas personas conocen sus deliciosos restaurantes de mariscos. Boshamps Seafood & Oyster House es uno de los mejores restaurantes de mariscos en Florida, ubicado justo en el hermoso puerto de Destin. Los ingredientes son frescos y de origen local. Boshamps Seafood & Oyster House es conocido por su cocina de mesa del golfo. También debes probar las ostras frescas y su cangrejo del diablo. Pida algo del menú y disfrute de su comida junto con la hermosa vista del puerto de Destin.

View this post on Instagram A post shared by boshamps (@boshamps)

Owens Fish Camp, Sarasota:

Owens Fish Camp es un lugar acogedor con asientos al aire libre. Este restaurante de mariscos tiene un encanto y hospitalidad sureña, lo que lo convierte en un lugar perfecto para cenas informales o una cita. Son famosos como restaurantes porque se sabe que sirven el pescado más fresco de la bahía. Aparte de esto, su trucha con costra de nueces es bastante buena. Combine algún plato del menú con su famosa cerveza artesanal, y estará listo. Este lugar es relajante y tiene algunos de los mejores mariscos de Florida.

The Spillover, Miami:

Si quieres darte un festín y un capricho después de un duro fin de semana, entonces The Spillover at Grand Ave es el mejor lugar para ti. The Spillover es conocido por su cocina casera y el mejor marisco que se puede comer en Florida. Aparte de los mariscos, tienen muchas sidras consideradas las mejores del estado. Entonces, para disfrutar de su comida, tome langosta BLT, combínela con una de sus 50 sidras y pruebe.