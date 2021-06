Disney había hecho publico el horario de sus parques temáticos hasta el 4 de septiembre, pero ahora publicaron los horarios hasta el 11, cuando comienza la temporada baja.

Magic Kingdom está programado para abrir a las 9:00 a.m. todos los días. Cerrará a las 9:00 pm. Los días 5, 6 y 9 de septiembre. Cerrará a las 8:30 p. M. El 7 y 10 de septiembre (para dar cabida a los eventos After Hours Boo Bash ). Cerrará a las 7:00 PM el 11 de septiembre cuando los parques entren en la temporada baja.

Actualmente, EPCOT está programado para estar abierto de 11:00 a. M. A 9:00 p. M. Del 5 de septiembre al 11 de septiembre.

