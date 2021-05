Los Panthers y el gobierno de Fort Lauderdale trabajarán juntos en un nuevo complejo de entrenamiento para el emblemático equipo de hockey y que también servirá como un gran centro comunitario con muchas facilidades para los ciudadanos.

El martes, el equipo de hockey Panhters de Florida llevó a cabo una ceremonia oficial de inauguración. El proyecto está ubicado en el antiguo Fort Lauderdale War Memorial. Y ahora la nueva instalación se llamará Baptist Health Iceplex.

Tendrá un tamaño de casi 145,000 pies cuadrados e incluirá una sala de conciertos además de dos pistas de hielo de tamaño reglamentario: una para los Panthers y otra para el público detalló Local 10.

El propietario de los Panthers, Vinny Viola, habló en el evento y le hizo saber a los fanáticos del equipo, que actualmente está participando en la primera ronda de los Playoffs de la Copa Stanley, que siempre estará enfocado en su objetivo principal, el campeonato.

“El trabajo no está hecho. La misión no está completa. No será hasta que estemos de pie aquí con la Copa Stanley ”, dijo Viola. “Las ciudades campeonas merecen campeones. Esta es una ciudad campeona. Estas son regiones campeonas “.

El Iceplex también contará con un nuevo restaurante, espacios de recreación y fitness y también mejoras en las instalaciones existentes.

Las nuevas instalaciones de los Panthers tomarán el lugar de Coral Springs Ice Den, donde los Panthers han entrenado y practicado desde finales de la década de 1990, cuando fue comprado por el ex propietario del equipo H. Wayne Huizenga.

