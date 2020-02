¡Los pone a mover el cuerpo! Conoce el ‘#ChampetaChallenge’ que creó Shakira y es viral +Vídeo

Después de su excelsa participación en el show de medio tiempo de Shakira, todo el mundo quedó atónito cuando la colombiana bailó en la parte del «Waka Waka».

Tanto fue el revuelo mundial que la cantante cafetera no le quedó más remedio que enseñarlo de una manera viral. ¿Cómo? Pues creando un challenge al que llamó ‘Champeta Challenge’.

Este es un tipo de danza «afrocaribeña» que fue usado por la esposa del futbolista español Piqué para el magno evento de la cita de la NFL,

Aquí les mostramos como bailar la champeta del Halftime Show de la Super Bowl!

This is how to learn the champeta we danced at the #SuperBowl #Halftime show! pic.twitter.com/mNgPiNwr3q

— Shakira (@shakira) February 4, 2020