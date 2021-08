Los ahorros de los estadounidenses crecieron en casi 4 billones de dólares durante la pandemia de Covid-19, pero la mayor parte de esa riqueza se concentra en la población con más recursos.

Así lo revela un estudio de la consultora Oxford Economics.

De acuerdo a los expertos, esto se debió a los controles de estímulo, el aumento de los mercados de valores y la menor cantidad de opciones de gasto que se derivó de la pandemia y las políticas de “lockdown” (encierro), reportó MiamiMundo.

Todo contribuyó a un aumento masivo del ahorro que superó los $3,7 billones de dólares. Sin embargo, alrededor del 70% de esta ganancia fue para el 20% más rico del país.

Our Global Economic Model was used in @ecb's latest #economic bulletin "The implications of savings accumulated during the #pandemic for the global economic outlook" https://t.co/LnCUIiPaI2 pic.twitter.com/H8AMKtF8hv

— Oxford Economics (@OxfordEconomics) August 5, 2021