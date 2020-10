Si hay algo que ha dado de qué hablar más que la trágica muerte de la princesa Diana, debe ser la reveladora entrevista que la monarca dio a la BBC.

En una conversación con el periodista Martin Bashir, Lady Di puso en evidencia la parte más cruda y oscura de la realeza.

Ahora, después de 25 años de tan polémico momento, resurgió el tema de que la princesa realmente fue engañada para aceptar la entrevista y exponer lo que vivió como parte de la corona.

En 1995, la BCC transmitió el programa Panorama en el que Martin Bashir preguntó a Diana lo que Reino Unido y el mundo entero morían por saber: cómo era su vida en el palacio y cuál era la situación de su matrimonio.

Durante la entrevista, Lady Di confesó el amorío que el príncipe Carlos tenía con Camilla Parker-Bowles, con la ahora sutil pero muy directa frase:

23 millones de personas fueron testigos de esa y otras fuertes declaraciones de lo que sufrió Diana durante el tiempo que duró su matrimonio con Carlos.

Durante la entrevista Diana también relató que la presión a la que fue sometida por el simple hecho de ser parte de la familia real, afectó su salud.

Fue la primera royal en ser diagnosticada con depresión y verla llorar era muy recurrente en palacio:

Diana sólo quería ser feliz y cuidar de sus dos hijos, William y Harry, pero se esperaba mucho de ella. Toda la situación la orilló a lastimarse piernas y brazos, además de que padeció bulimia.

«Me hice daño porque no me gustaba yo misma, me sentía avergonzada porque no podía resistir la presión».