Una vez más los usuarios de las redes sociales señalaron que en Los Simpson se dio una importante predicción en donde establecieron similitudes entre la vicepresidente, Kamala Harris y un episodio del año 2000.

La transmisión “Bart to the Future” es un juego de “Back to the Future” – pero refleja mucho nuestro presente. En el episodio, Lisa Simpson, que se convierte en presidenta, lleva una chaqueta morada y perlas. El día de la toma de posesión, la vicepresidenta Kamala Harris llevaba el mismo atuendo.

No sólo el atuendo era similar. Mientras Lisa se sienta en el Despacho Oval, dice que su presidencia ha “heredado bastante presupuesto del presidente Trump”.

En los últimos cuatro años, muchos fans de “Los Simpson” han señalado que la serie predijo que el señor Trump sería presidente algún día. Este episodio también predice con exactitud que una mujer se convertiría en uno de los líderes más poderosos de Estados Unidos después de su mandato.

Los paralelismos entre el universo animado y el Día de la Inauguración no terminan ahí. En “La película de Los Simpson”, de 2007, Tom Hanks se pone voz a sí mismo. “Hola. Soy Tom Hanks. El gobierno de EE.UU. ha perdido su credibilidad, así que está tomando prestada algo de la mía”, bromea Hanks en el episodio.

Los fans no pudieron evitar señalar que Hanks presentó “Celebrating America” la noche de la inauguración. Como presentador del programa repleto de estrellas, Hanks actuaba más o menos como portavoz de Estados Unidos, de forma similar a su “creíble” personaje de Los Simpson, que es portavoz de un “nuevo” Gran Cañón.

Con información de La Sopa