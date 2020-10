Los huéspedes del Walt Disney World Resort recibieron una dosis extra de magia este jueves cuando los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de EE.UU. realizaron un sobrevuelo en Epcot.

El grupo de pilotos de élite honraron a los miembros del servicio pasado y presente además de los caídos de EE.UU. en reconocimiento al Mes Nacional de los Veteranos y las Familias Militares.

El video del sobrevuelo será presentado a las familias por la conferencia virtual Snowball Express de la Fundación Gary Sinise.

