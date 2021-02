La luchadora de artes marciales mixtas (MMA) Victoria Lee, de 16 años, debutó como profesional con un triunfo en la velada Fists of Fury I de la empresa ONE Championship, que se celebró este viernes en Singapur, reportó rt

La singapurense-estadounidense se enfrentó contra la tailandesa Sunisa Srisen en la categoría de peso átomo.

En el segundo asalto, Victoria derribó a su oponente y al colocarse en posición de ventaja le aplicó una llave en el cuello, que hizo que la tailandesa se rindiera.

Hasta este viernes Srisen, de 19 años, tenía un récord de cuatro triunfos y una derrota.

La joven proviene de una familia de luchadores: su hermana mayor, Angela Lee, es campeona mundial de peso átomo de ONE Championship.

Por su parte, el hermano, Christian Lee, ostenta el título de campeón mundial de peso ligero de la misma empresa.

16-year-old phenom Victoria Lee 🇸🇬🇺🇸 does her family proud, submitting Sunisa Srisen in her ONE debut! #ONEFistsOfFury #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/PjNK3FmHlU

— ONE Championship (@ONEChampionship) February 26, 2021