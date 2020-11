Y como lo dice la propia cuenta de Twitter de Netflix, si quieres sentirte viejo esta nota es para ti.

¿Recuerdas a Sharkboy y Lavagirl, película del año 2005 en la que dos niños y sus amigos intentan salvar a un distante planeta de malévolas fuerzas?

Fantástico filme cuando la tecnología 3D se estaba empezando a apoderar de las pantallas de cine en todo el mundo. Muchísimos efectos tuvo esa película.

Pues ahora, 15 años después, tanto Sharkboy como Lavagirl se vuelven a juntar para una película de Netflix, una de las plataformas más grandes de streaming a nivel mundial.

Wanna feel old? Sharkboy and Lavagirl are parents now (and their daughter is played by Vivien Lyra Blair aka Girl from BIRD BOX)

WE CAN BE HEROES releases globally on Netflix on New Year's Day pic.twitter.com/W9RtNibQij

— NetflixFilm (@NetflixFilm) November 18, 2020