El último éxito de Netflix (al menos, según Netflix) es Lupin, una serie de atracos en francés que atrae a un número de espectadores nunca visto en un programa original de Netflix desde The Witcher en diciembre de 2019. El atractivo de Lupin está cruzando las barreras del lenguaje, también, pareciendo atraer más espectadores que La Casa de Papel. Ese programa en español, titulado “Robo de dinero para el público angloparlante”, anteriormente reinaba como el mayor programa no angloparlante de Netflix.

Netflix dijo el martes que proyecta que Lupin será visto por más de 70 millones de cuentas en sus primeras cuatro semanas de lanzamiento. Para poner esto en contexto, The Witcher — la serie original más vista de Netflix desde que la compañía comenzó a reportar estas estadísticas llegó a 76 millones de cuentas. La tercera temporada de La Casa de Papel fue vista por aproximadamente 65 millones de cuentas en sus primeras cuatro semanas, la compañía proyectó en ese momento. (No podemos comparar la audiencia de Lupin con los anteriores programas de Netflix, como su éxito de ciencia ficción retro Stranger Things, que se estrenó antes de finales de 2019. Fue entonces cuando Netflix cambió su métrica de medición, así que las comparaciones no son manzanas con manzanas).

Aunque Lupin es un programa en francés, ha estado encabezando los rankings de popularidad en países con diferentes idiomas nativos. Ha alcanzado el número 2 en las listas de popularidad de la compañía en EE.UU., dijo Netflix, y ha ocupado el número 1 en docenas de otros países, incluyendo Brasil, Argentina, Alemania, Italia, España, Polonia, Vietnam y Filipinas. (Presumiblemente, Francia también.)

Ted Sarandos, co-director general de Netflix y jefe de contenido de la compañía, dijo que el modelo de suscripción “todo lo que puedas comer” de Netflix reduce los riesgos para los miembros “de ser mucho más aventureros con lo que ven”. Los suscriptores pueden escuchar acerca de un programa popular como Lupin, ya incluido en sus suscripciones, y darle una oportunidad a pesar de las dudas previas acerca de la programación en idiomas extranjeros.

“Empujan el juego, y 10 minutos después, de repente, les gusta la televisión en lengua extranjera. Así que es una evolución realmente increíble”, dijo el martes por la noche durante una llamada para discutir los resultados de las ganancias del cuarto trimestre de Netflix. “Se pueden descartar muchas nociones preconcebidas sobre lo que funciona y lo que no, porque en su mayoría están establecidas por las tendencias de los negocios, no por las tendencias de los consumidores”, dijo.

Otros títulos importantes: Bridgerton, The Midnight Sky

Netflix ya había dado a conocer las estadísticas a principios de este mes de algunos de sus mayores títulos a finales del año pasado. Bridgerton y The Midnight Sky se estrenaron en diciembre, cuando Netflix suele reservar sus títulos más vistos del año, y tuvieron las mayores audiencias del trimestre, al menos según las revelaciones de Netflix.

The Midnight Sky, una película de ciencia ficción/drama dirigida y protagonizada por George Clooney, fue proyectada por Netflix para llegar a 72 millones de cuentas en sus primeras cuatro semanas, y Bridgerton, un drama enjabonado ambientado en la Regencia de Inglaterra del superproductor Shonda Rhimes, fue proyectado para llegar a 63 millones de cuentas.

El martes, Netflix subió sus expectativas de audiencia con We Can Be Heroes, una película familiar dirigida por Robert Rodríguez sobre los hijos de los superhéroes que salvan a sus padres (y al planeta). Después de que Netflix proyectara que llegaría a 44 millones de cuentas en sus primeras cuatro semanas, la compañía dijo el martes que podría llegar a 53 millones.

Pero Netflix fue tímida en cuanto al tamaño de la audiencia para su última temporada de La Corona. Netflix dijo que la cuarta temporada de su histórica serie dramática sobre la familia real británica alcanzó un nuevo récord de audiencia para la serie y que más de 100 millones de cuentas han visto la franquicia desde su lanzamiento inicial. (Por si sirve de algo, Netflix dijo hace un año que la tercera temporada de The Crown fue vista por 21 millones de cuentas y que 73 millones de cuentas habían visto la franquicia hasta ese momento).

Fuente: CNET