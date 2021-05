En un nuevo informe, Madeline Pumariega, Presidenta del Miami Dade College (MDC) reflexiona sobre sus primeros cien días al frente de la institución universitaria más diversa y dinámica de la nación.

Además, explica en detalle su visión y planes para ubicar al College como líder global económico, cultural, cívico y tecnológico.

“Me da una gran alegría compartir todo lo que hemos logrado unidos como institución en los últimos meses, y sé que haremos mucho más. Desde enero, me he reunido con más de mil estudiantes, profesores, trabajadores, colaboradores y miembros de la comunidad. Sus opiniones han sido invaluables en la definición de nuestros planes futuros para seguir respaldando el éxito estudiantil y la recuperación económica”, expresó la Presidenta del MDC.

El informe sobre los cien días en el cargo pone de manifiesto los logros colectivos en cinco temas principales: Reformulación del éxito estudiantil; Aceleración de la excelencia académica y la Innovación; Respaldo de una cultura de colaboración; Incorporación de los valores de igualdad y acceso a la vida de la institución; y Garantizar nuestro futuro.

Spotlight🔦 : Madeline Pumariega, President, Miami Dade College joins our team of judges for the 2021 Project Venture competition May 21st. Join her & these teams from our #FLHSHT who have made it to the finals! @MDCPresident @MDCollege Register today👇https://t.co/VKkgmbgSCd pic.twitter.com/oSExHY1wQF

— @AbleTrust (@Abletrust) May 11, 2021