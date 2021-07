Este miércoles se conoció que la madre de Britney Spears, Lynne le escribió al juez en su caso de tutela, pidiéndole que le permita a su hija nombrar a su propio abogado y poner fin al marco legal que dice que está arruinando su vida. La madre argumentó que puede cuidar de sí misma y que ha podido hacerlo durante años.

En un expediente judicial que fue obtenido por DailyMail.com, Lynne Spears le pide a la jueza Brenda Penny que ‘escuche los deseos de su hija’.

Su abogado escribió: ‘El 23 de junio de 2021 en una demostración muy valiente, la conservada [Britney] apareció por teléfono y habló durante casi veinticinco minutos, mostrando su corazón ante la Corte en una súplica apasionada para ser escuchada en varias solicitudes.

‘La peticionaria Lynne Spears, parte interesada y madre de la persona bajo custodia, por la presente solicita a este Tribunal que escuche los deseos de su hija y, como primer paso, solicita respetuosamente una Orden otorgando permiso a la persona bajo custodia para contratar su propio asesor legal privado’.

Del mismo modo, la madre de Britney declaró que estaba preocupada sobre la situación: “Tengo sentimientos encontrados sobre todo esto. No sé muy bienqué pensar… Supone mucho dolor y mucha preocupación”, en una conversación que ha mantenido con los periodistas Ronan Farrow y Jia Tolentino, que son quienes están llevando una investigación sobre el caso para The New Yorker.

El pasado mes de abril Lynne inició los trámites necesarios para impugnar la cifra de 890 mil dólares que su ex esposo Jamie Spears solicitaba para pagar los honorarios de sus abogados por cuatro meses de trabajo. Ella insistía en que gran parte de esos gastos eran ‘procesal y sustancialmente inapropiados’, y el padre de Britney Spears contratacó en juicio alegando que su ex no había mostrado ningún interés por los asuntos económicos de la princesa del pop hasta hace relativamente poco.