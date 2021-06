Lynne Spears se pronunció luego de que su hija compareciera ante un tribunal para tachar de abusiva la tutela de su papá (Jamie Spears) a la que ha vivido sometida desde 2008.

Por medio de un abogado que actúa en su nombre, Lynne habló para ofrecerle todo su apoyo a la estrella pese a que desde hace años que no llevan una relación cercana.

Su representante legal, Gladstone Jones, ha descrito a Lynne como una “mamá muy preocupada” que espera además que se escuchen las peticiones de su famosa hija para que se le permita elegir a su propio equipo legal y cambiar sus condiciones de vida.

El testimonio de Spears ante la jueza que estudia su caso, cuya transcripción no ha tardado en difundirse a través de las redes sociales, ha provocado que un sinfín de celebridades reaccionen a su favor (como su ex Justin Timberlake o su amiga Paris Hilton ) para reclamar el derecho de la cantante a tomar las riendas de sus finanzas y de su carrera.

La cantante espera poner punto final a la tutela de su padre sin necesidad de someterse a más evaluaciones psicológicas, reseñó la revista Glamour.

El pasado mes de abril, Lynne inició los trámites necesarios para impugnar la cifra de 890 mil dólares que su ex esposo Jamie Spears solicitaba para pagar los honorarios de sus abogados por cuatro meses de trabajo. Ella insistía en que gran parte de esos gastos eran “procesal y sustancialmente inapropiados”, y el padre de Britney Spears contratacó en juicio alegando que su ex no había mostrado ningún interés por los asuntos económicos de la princesa del pop hasta hace relativamente poco.Estas desavenencias encajan con las declaraciones de la propia Britney, que acusó a su familia -sin mencionar nombres- de lucrarse a su costa y confesó que no descartaba demandarles en un futuro.