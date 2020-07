La Dra. Yvonne Koch se especializa en cirugía urológica. La madre de tres diagnostica y trata afecciones que afectan el sistema reproductivo, y tiene una beca con la Universidad de Texas. Ella sabe que la educación abre puertas. Es por eso que está preocupada por sus tres hijos, que tienen 7, 10 y 12 años.

Koch, quien tiene una práctica en Miami Beach y Coral Gables, ha estado muy preocupada por el impacto de la pandemia de coronavirus en el condado de Miami-Dade. Ella ha estado siguiendo el número de casos confirmados por COVID-19, la tasa de positividad de las pruebas y los datos sobre la capacidad hospitalaria.

Koch sabe que las tasas de hospitalización para niños son mucho más bajas, pero algunas pueden desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico raro.

“Me gusta mirar los hechos y es alarmante”, dijo Koch. “Sé que mucha gente parece pensar ‘¡Oh! Los niños tienen un sistema inmunológico mejor y pueden manejar las cosas y no es como si fueran mayores, “pero no me gusta jugar con la salud de mis hijos”.

El superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, Alberto Carvalho, y los miembros de la junta escolar han dicho que están trabajando para idear una estrategia para equilibrar lo académico y seguridad durante la pandemia de coronavirus.

Aunque los líderes federales y estatales han estado presionando a las escuelas públicas para que vuelvan a abrir, Carvalho se comprometió a no hacerlo si la tasa de positividad de las pruebas de Miami-Dade continúa por encima del 10%. La tasa fue del 17.8%, según los últimos datos del Departamento de Salud de Florida disponibles el jueves por la tarde.

La decisión de Carvalho está de acuerdo con una declaración conjunta emitida por la Asociación de Superintendentes Escolares, la Federación Estadounidense de Maestros, la Asociación Nacional de Educación y la Academia Estadounidense de Pediatría.

“Las escuelas en áreas con altos niveles de propagación de la comunidad COVID-19 no deberían verse obligadas a reabrir contra el juicio de los expertos locales”, dijo el comunicado.

Esto realmente concierne a Jerline Baltimore, residente del condado de Miami-Dade. La trabajadora social tiene dos hijos, que tienen entre 9 y 10 años. Le preocupa que los avances académicos de su hijo puedan estar sufriendo porque pasan tiempo fuera del aula.

