El magnate Jorge M. Pérez, de 71 años, decidió poner a la venta la impresionante mansión que posee en la Bahía de Biscayne, en Florida.

Pérez es empresario inmobiliario, coleccionista y CEO de Related Group.

La propiedad, de tres pisos y situada en el exclusivo barrio cerrado de Hughes Cove, fue construida por el propio Pérez, en 1996, en un lote que adquirió dos años atrás por $1.45 millones de dólares, reportó LaOpinion.

Su valor actual, o por lo menos eso es lo que pretende recibir el multimillonario sudamericano, es de $33 millones de dólares.

