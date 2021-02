Si alguien está llamado a tomar el testigo de Tom Brady es Patrick Mahomes, la súper estrella de los Kansas City Chiefs. La Liga lo tiene claro y por eso firmó un contrato por 503 millones de dólares por 12 temporadas, dos que le quedan y diez nuevas, a razón de casi 42 millones por año, con 477 millones garantidos. Con la extensión firmada con los Kansas City Chiefs, el mariscal de campo Patrick Mahomes acaba de sellar el mejor contrato de la historia del deporte mundial, a razón de 114.840 dólares por día.

Es muy común mencionar a un gran talento como un “jugador distinto”, pero en el caso de Mahomes es realmente así. En el campo puede llevar adelante jugadas que ningún otro colega es capaz de hacer. Por eso, semana tras semana sorprendía a propios y extraños, como si superara niveles en un videojuego. Probablemente, su pasado por el béisbol y el básquetbol hayan servido para conformar un súper atleta que rompe los moldes y al que, por el momento, no parece existir la fórmula para neutralizarlo. Está ante una nueva oportunidad de oro para abrir una dinastía en la NFL, venciendo al mejor quarterback de toda la historia, y quien es un gran espejo en el que mirarse. El enfrentamiento Brady – Mahomes, conforma un duelo deportivo épico no visto antes por estos lares y del que las apuestas de la Super Bowl tomarán muy buena nota.

.@PatrickMahomes spent the offseason training for his latest blockbuster season, which culminates in #SuperBowl LV on Sunday.

Mahomes' trainer, Bobby Stroupe, walks us through the QB's workout: https://t.co/XMVx7ttMod

— Men's Health Mag (@MensHealthMag) February 1, 2021