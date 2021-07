El gobernador Ron DeSantis había venido a Pensacola para entregar un mensaje al presidente Joe Biden. Se paró en un atril con un cartel que proclamaba “Asegure nuestra frontera. Asegurar nuestros estados “.

Se había desarrollado una situación de pesadilla en la frontera mexicana con “caravanas”, inundaciones de metanfetamina sin control en el país y “extranjeros ilegales criminales” que amenazaban a los floridanos, dijo DeSantis. Si bien ofreció algunos detalles concretos, DeSantis dijo que enviaría oficiales de policía de Florida a Arizona y Texas para ayudar a solucionar el problema.

El mensaje político se transmitió no solo a Florida sino a todo el país: DeSantis, el heredero aparente del expresidente Donald Trump, estaba haciendo el trabajo que Biden no haría.

Fue una de las señales recientes de que DeSantis se está preparando no solo para su campaña de reelección el próximo año, sino también para una posible candidatura a la Casa Blanca en 2024.

Si bien DeSantis insiste en que está enfocado en servir como gobernador, cuatro personas que han trabajado de cerca con él dijeron que están convencidas de que tiene la mira puesta en Pennsylvania Avenue.

“Está planeando postularse para presidente”, dijo un ex miembro del personal. “Te puedo garantizar eso.”

DeSantis detrás de escena

Durante meses, DeSantis ha sido el rostro público de la pandemia de Florida. Con solo 42 años, su lista de logros es larga: graduado de Yale, licenciado en derecho de Harvard, veterano de la Marina, congresista de los EE. UU. Y gobernador del tercer estado más poblado del país.

Es el gobernador más joven que se desempeña actualmente en los Estados Unidos y el más joven elegido en Florida en más de un siglo.

Sus partidarios lo ven como el líder del “estado libre de Florida”, un activista que se enfrenta a un “estado niñera” del gobierno federal que no se echa atrás en una pelea. DeSantis demandó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades por las restricciones de COVID-19 en la industria de cruceros, que finalmente prevalecieron en un tribunal federal.

Los enemigos políticos lo ven como un adulador de Trump con tendencias autoritarias que arruinó la pandemia de COVID-19. Los enemigos en las redes sociales lo han cargado con el apodo de “DeathSantis” y lo han pintado como un proxeneta obsesionado con ganarse el favor de los fieles de Trump.

“Ron DeSantis tiene una mente política tan buena como cualquiera que haya visto en 30 años de política en Florida”, dijo Brian Ballard, uno de los principales cabilderos republicanos de Florida, cercano a Trump. “Su potencial es ilimitado”.

“Si el presidente Trump se postula para la nominación, será el nominado”, dijo Ballard. “No conozco a ningún pensador político serio del lado republicano que cuestione eso”.

Trump y DeSantis

Trump se ha atribuido el mérito del rápido ascenso de DeSantis, y dijo en una entrevista que consideraría a DeSantis para vicepresidente si decide postularse nuevamente.

“Es un amigo mío”, dijo Trump a Maria Bartiromo de FOX Business en abril. “Apoyé a Ron, y después de que lo aprobé, despegó como un cohete. Ha hecho un gran trabajo como gobernador “.

Detrás de escena, DeSantis ha dejado a antiguos compañeros de trabajo asombrados por su inteligencia y desanimados por su distanciamiento social y su astuto oportunismo político.

DeSantis ha sido visto como un aprendiz de Trump, pero los ex empleados describieron las diferencias clave entre los dos. Por un lado, DeSantis ha dicho que no tuitea, sino que delega esa tarea a su personal.

A diferencia de Trump, DeSantis es un lector voraz. A medida que COVID-19 se extendió por el estado, DeSantis devoró artículos en revistas médicas.

“Es probablemente una de las personas más inteligentes que he conocido en toda mi vida”, dijo Clark, quien se desempeñó como subjefe de personal desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2020. “Si lee algo o escucha algo, puede repetir es palabra por palabra “.

“No le importa tener amigos”, dijo un ex consultor de campaña. “No es que no pueda hacer amigos. Es que no le interesa tener amigos. Creo que es casi un sociópata. Simplemente no está ahí. No hace nada por él. Los amigos son amigos de conveniencia. Los asesores son asesores de conveniencia “.

Tiende a culpar a los demás por los errores, en lugar de responsabilizarse, dijeron.

Cuando su cuenta de Twitter dijo que votar era un “privilegio” en lugar de un derecho, DeSantis culpó públicamente a sus empleados. También culpó a su personal por omitir una referencia a la comunidad LGBTQ en una proclamación de junio de 2019 en honor a las víctimas del tiroteo masivo que mató a 49 personas en el club nocturno Pulse de Orlando.

Su confidente político más cercano es Casey DeSantis, el ex presentador de televisión con el que se casó en 2010. Solo dos personas han permanecido en la nómina de DeSantis durante su ascenso político. Drew Meiner se desempeña como director de nombramientos del gobernador, y Katherine Anne Russo, quien es la enlace federal de DeSantis en Washington, D.C.

Un exfuncionario de Tallahassee que vio a DeSantis en acción lo resumió de esta manera: “Es alguien con el coeficiente intelectual más alto pero el más bajo de inteligencia emocional. No es un político que sienta su dolor “.

No fue hace mucho tiempo que casi nadie conocía el nombre de DeSantis

Una encuesta de 2015 encontró que el 87% de los votantes de Florida nunca habían oído hablar de DeSantis, a pesar de que había servido durante tres años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En ese momento, más personas conocían a Alan Grayson, un ex congresista demócrata del área de Orlando. Ahora, DeSantis se ha convertido en un elemento fijo de Florida y su prominencia sigue creciendo a nivel nacional.

Para los conservadores, DeSantis está jugando contra Biden, convirtiendo a Florida en un “oasis de libertad” que resistió los bloqueos prolongados de COVID-19. DeSantis comenzó su mandato como gobernador impulsando políticas, como aumentar el salario de los maestros y aumentar la financiación ambiental, que generaron elogios bipartidistas.

Pero últimamente, DeSantis ha irritado a los demócratas con una plataforma repleta de quejas de Trump y temas de guerra cultural que dominan los medios conservadores en todo el país.

Ha aceptado propuestas para prohibir a las atletas transgénero, prohibir las llamadas ciudades santuario que protegen a los inmigrantes indocumentados, multar a Twitter con hasta 250.000 dólares al día por “derribar” candidatos en todo el estado, endurecer las penas por disturbios, imponer nuevas restricciones a la votación por correo, prohibir los pasaportes de vacunas, y prohibir la enseñanza de la teoría crítica de la raza, un campo de estudio que se centra en el racismo sistémico.

Aprovechando otro tema candente, DeSantis envió a 50 agentes de la ley estatales a la frontera mexicana. Los demócratas lo llamaron un truco político, pero DeSantis dijo que estaba respondiendo a un llamado de ayuda de los gobernadores republicanos de Texas y Arizona.

DeSantis también está recaudando una tonelada de efectivo para impulsar su campaña de reelección. Su comité político recaudó más de 21 millones de dólares en abril y mayo, una suma considerable hasta ahora antes de las elecciones, según los registros de finanzas de campaña.

DeSantis ha estado expandiendo su red nacional de donantes, realizando eventos para recaudar fondos en Las Vegas, el sur de California y Texas. Se desempeñó como orador principal para una cena republicana del Día de Lincoln en Pittsburgh, lo que ayudó a construir el reconocimiento de su nombre en un estado crucial en el campo de batalla.

La lucha “acaba de comenzar”, dice DeSantis

DeSantis comenzó a postularse para el Senado de los Estados Unidos en 2015 y luego se echó atrás cuando el senador Marco Rubio anunció que se postularía para la reelección.

Luego, DeSantis puso su mirada en la carrera por gobernador de 2018. Entró en la carrera como un serio perdedor del favorito del establishment republicano, Adam Putnam, quien era el comisionado de agricultura de Florida.

Dave Vasquez, quien se desempeñó como portavoz de DeSantis, se unió temprano a la campaña. Dijo que le llamó la atención la historia de la vida de DeSantis, en particular su servicio en el ejército en Irak.

“Para mí, fueron sus credenciales, realmente creo y sigo creyendo que era el candidato adecuado en el momento adecuado”, dijo. “Pensando en los primeros días en que leí su biografía, pensé: ‘Viene de una familia de cuello azul en el condado de Pinellas, al igual que la mía’”.

“Estas son peleas difíciles”, dijo DeSantis. “Tienes que estar dispuesto a entrar en esa arena. Te vas a ensuciar. No va a ser fácil. Tienes que ser fuerte. Tienes que ponerte toda la armadura de Dios “.

Le dijo a la multitud de seguidores que lo vitoreaban que estaba ansioso por unirse a ellos en las “batallas por venir”.

“Solo he comenzado a pelear”, dijo.