Aquí está la carta completa de Rudolph, quien también administra Aerosmith y su cantante Steven Tyler.

James P. Spears y Jodi Montgomery, como co-ejecutores de la herencia de Britney Spears:

Han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Britney y yo nos comunicamos, momento en el que ella me informó que quería tomar una pausa laboral indefinida. Hoy temprano, me di cuenta de que Britney había estado expresando su intención de retirarse oficialmente.

Como saben, nunca he formado parte de la tutela ni de sus operaciones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles. Originalmente fui contratada a petición de Britney para ayudarla a administrarla y asistirla en su carrera. Y como su gerente, creo que a Britney le conviene renunciar a su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son necesarios.

Acepte esta carta como mi renuncia formal.

Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante nuestros 25 años juntos. Le deseo a Britney toda la salud y la felicidad del mundo, y estaré allí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre lo he estado.

Larry Rudolph.