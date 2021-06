El director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie estuvo en una conferencia de prensa este miércoles para hablar sobre los planes de contingencia en caso de una tormenta.

“Manejo de Emergencias de Florida está trabajando con Manejo de Emergencias del Condado de Miami-Dade para desarrollar planes de contingencia para clima severo, incluidos ciclones tropicales”. Reseñó NewsBreak.

“Como parte de esta planificación, la división ha solicitado a un equipo federal que aumente los esfuerzos para que podamos liberar algunos de nuestros activos estatales y responder a un ciclón tropical”.

“Para ser claros, esto es planificación de contingencia. Y en este momento, estamos trabajando con nuestro meteorólogo estatal. Estamos trabajando con el Dr. King Graham en el Centro Nacional de Huracanes “.

“Hablé con el Dr. Grimm justo antes de esta conferencia de prensa, él mantiene a su equipo al tanto de lo que está sucediendo aquí. Mi equipo está muy al tanto de lo que sucede aquí. Y estaremos monitoreando de cerca los trópicos. Sin embargo, si se desarrolla un sistema, quiero asegurarme de que tenemos planes de contingencia, que incluyen la reubicación de las instalaciones, comunicaciones, planes de respaldo de cómo continuaremos respondiendo aquí mientras respondemos al huracán ”.

“Así que lo sabemos muy bien. Hemos hecho esto antes, donde hemos respondido a múltiples emergencias en el estado al mismo tiempo ”.

The Division is providing meteorological updates to the teams responding to the Surfside Building Collapse. The state is actively preparing resources, in the event a storm develops.

➡️ Watch this morning’s Surfside press conference for more info: https://t.co/TKguBSSyLq pic.twitter.com/hbQ6X9JPpK

— FL Division of Emergency Management (@FLSERT) June 30, 2021