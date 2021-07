Las manifestaciones que iniciaron que iniciaron esta semana en el condado de Miami-Dade en apoyo al pueblo cubano que ha estado protestando en la isla desde el domingo, continúan este viernes en La Pequeña Habana.

Los negocios de La Pequeña Habana se prepararon para recibir a cientos de manifestantes del SOS Cuba este viernes por la noche.

Los cubanos se lanzaron a las calles el pasado fin de semana en reclamo a la crisis que atraviesa la isla y que se ha agravado en las últimas semanas debido a un repunte de casos de covid-19. En videos y fotografías que han sido publicados en redes sociales pese a los problemas de conectividad en Cuba, se observa la fuerte represión de las autoridades. Los cubanos denunciaron golpizas, tiroteos y redadas a manos de la policía.

El régimen cubano ha estado arremetiendo contra los manifestantes, y se desconocen las cifras exactas de personas detenidas y desaparecidas. Las autoridades también han realizado allanamientos ilegales.

En Miami-Dade, las protestas que han ido desde el centro de Miami hasta Hialeah y Westchester han estado pidiendo al presidente estadounidense Joe Biden que intervenga.

En la Pequeña Habana, este viernes los oficiales de policía de Miami dijeron que han estado cerrando áreas de la Calle Octava, mejor conocida como Calle Ocho, para mantener seguros tanto a los peatones como a los conductores. Los empresarios esperan que los manifestantes SOS Cuba lleguen después de las 5:00 pm.

#UPDATE 86: TRAFFIC REMINDER

Collins Ave from 83rd to 90th Street remains closed. Traffic going northbound on Collins Ave will be diverted to Harding Ave from 83rd to 90th Street. Continue to expect traffic delays in the area. pic.twitter.com/FWjGVwz4eM

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 16, 2021