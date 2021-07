Una maquilladora de Miami se ha convertido en el rostro de la lucha de los cubanos por el cambio luego de que un autorretrato que publicó en las redes sociales se volviera viral.

Los cubanos han corrido riesgos considerables para luchar contra una dictadura que ha estado en el poder durante más de seis décadas.

“Es imposible seguir viviendo así. Ya sienten que se están muriendo, así que también podrían morir por una causa ”, dijo la maquilladora Dunia Rivero en WSVN.

Las comunidades de todo el sur de Florida también sienten el dolor y lo han expresado en las redes sociales.

La respuesta de la maquilladora Rivero fue cubrir parte de la parte superior de su rostro con la bandera cubana. También añadió lágrimas de sangre y se pintó la nariz para que pareciera magullada.

Mi foto se ah echo viral en muchas partes del mundo. No importa si me dan crédito o no, lo más importante es que el dolor y la injusticia de mi cuba se está escuchando. Estoy mas que agradecida por el apoyo para mi gente y patria! #SOSCUBA #PATRIAYVIDA pic.twitter.com/C3GTzNxxz4

— Miami Makeup Artist (@duniarivero) July 14, 2021