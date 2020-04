Maradona realizó nueva confesión sobre la icónica «mano de Dios'» (video)

Uno de los momentos inolvidables de la historia del fútbol fue cuando Argentina logró el segundo título en un mundial, el cual protagonizó Diego Armando Maradona y «La mano de Dios».

Por Redacción MiamiDiario

En una entrevista para AFA Play, Diego Armando Maradona, recordó el famoso gol ante Inglaterra, en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

Maradona reconoció que poco antes de la cita mundialista, la Albiceleste tenía muchas dudas «fuimos con un equipo mediocre…, pero cuando nos juntamos en Barranquilla, nos miramos a la cara y nos dijimos que teníamos más equipo de lo que pensábamos».

🇦🇷🔟”Cuando ví que la pelota iba para arriba, para arriba, para arriba, digo no la alcanzo nunca, por favor baja ¡baja por favor! Y se me ocurrió una idea…” 😱

👉Mirá los inicios de Diego Maradona en “Detrás de Escena”, emocionante.🎬⚽️😍#afaplay #maradona #Selecciónargentina pic.twitter.com/1fk2UX4oKD — AFA Play (@afaplay_ok) April 16, 2020

El futbolista explicó explicó como fue el mítico tanto con la mano, llamado «La mano de Dios». «Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, todos los defensores eran grandotes. Y también Sansom, que es el que me da el pase, no fue (Jorge) Valdano. Lo anticipa a Sansom. Y Sansom la quiere hacer jugar para atrás, en ese equipo no existía jugarla para atrás, sino dársela al arquero para que él siga», indicó.

También habló del momento en el que se llenó de dudas y seguidamente ocurrió lo inesperado «cuando vi que la pelota iba para arriba, dije ‘no la alcanzo nunca, baja por favor’. Y se me ocurrió una idea: meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando yo caigo, no entendía dónde estaba la pelota, y al mirar, la pelota estaba en la red. Y el boludo de Checho (Sergio Batista), me pregunta si lo hice con la mano. ‘Cállate la boca, boludo, y abrázame’, dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me dice: ‘¿No me digas que fue con la mano? Y le respondo lo mismo. ‘Después te cuento, Valdano, déjate de hinchar las pelotas'».

Con información de EFE

También le puede interesar