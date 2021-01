Después de los disturbios que hubo ayer en el Congreso en la ciudad de Washigton, el senador de Florida Marco Rubio calificó el asedio “uno de los días más tristes de nuestra historia” y una “vergüenza nacional”.

Mientras, en la Florida, anoche los partidarios del actual inquilino de la Casa Blanca manifestaron de forma pacífica en un conocido restaurante.

El senador republicano que siempre ha estado de acuerdo con el presidente Donald Trump, ayer se mostró indignado por el asedio de partidarios del primer mandatario al Congreso de los Estados Unidos, cuando los legisladores trataron de legalizar el triunfo de Joe Biden.

Rubio al igual que otros legisladores de Florida repudiaron la violencia que vivió el Capitolio el 6 de enero.

En su cuenta en Twitter, Marco Rubio escribió: “No hay nada patriótico en lo que está ocurriendo en Capitol Hill. Esta es la anarquía antiamericana al estilo del tercer mundo “.

Luego, más tarde, Rubio posteó un video donde dio un mensaje a sus seguidores.

El senador comentó que “Ahora tenemos países del tercer mundo que nos están sermoneando y tenemos dictadores que se burlan de nosotros”.

El video lo subió a la famosa red social después que los legisladores estaban atrapados dentro de sus oficinas cuando una multitud de partidarios del presidente Trump irrumpió en el edificio del Capitolio, destacó CBS.

Los grupos destruyeron algunas oficinas y provocando la evacuación de los legisladores mientras contaban los votos del Colegio Electoral en la elección presidencial realizada el pasado 3 de noviembre.

Cabe destacar que el presidente Trump lanzó un mensaje grabado en el que les pedía a sus partidarios en el Capitolio que se fueran a casa, luego agregó que la elección había sido robada.

Anteriormente, Trump tuiteó a sus partidarios:”Pido a todos en el Capitolio de los Estados Unidos que permanezcan en paz. ¡Sin violencia! Recuerde, NOSOTROS somos el Partido de la Ley y el Orden: respete la Ley y a nuestros grandes hombres y mujeres de Azul. ¡Gracias!”

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021