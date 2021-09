Marcus Garrett, formado en la Universidad de Kansas y fuera de los puestos de acceso al Draft 2021, ha sellado un acuerdo dual con los Miami Heat de Pat Riley y Erik Spoelstra, informó la franquicia de Florida.

Marcus Garrett es un base de 22 años y que pasó cuatro campañas en los Jayhawks del técnico Bill Self. Sus guarismos en la NCAA fueron de 7,6 puntos, 4,6 rebote y 3,7 asistencias en 27,4 minutos por jornada, reportó NBA.

En la pasada edición de Las Vegas Summer League vistió los colores del Heat con unos números de 7,7 tantos, 3,3 rebotes, 1 robo de balón y 19,1 minutos en tres partidos de dicha competición.

Garrett, tres veces seleccionado para el equipo defensivo de la Big 12, jugó las cuatro temporadas en la Universidad de Kansas. Terminó su carrera con 181 robos, empatando la décima mayor cantidad en la historia del programa, y sus 351 asistencias de carrera fueron la 19ª mayor cantidad. Durante su mandato, Kansas se situó 38 veces entre los cinco primeros puestos y fue número uno en siete ocasiones.

