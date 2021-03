La representante republicana del Distrito 27 de la Florida, María Elvira Salazar, presentó este miércoles el Plan Dignidad para “sacar de las sombras” a los migrantes indocumentados que llevan más de cinco años en EEUU.

La congresista asegura que busca “los republicanos vamos a mandar un mensaje diferente, que somos gente compasiva que quiere ayudar a esa gente que vive en la oscuridad”, reportó elamerican

We are facing a border crisis.

While the politicians waste time bickering & peddling false promises,

we offer common-sense solutions.

That's why I'm fighting for #DIGNITYhttps://t.co/MOUImym6NR

— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) March 18, 2021