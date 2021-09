La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, elegida en noviembre pasado por los votantes del distrito 27 de la Florida, presentó este 31 de agosto un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de EEUU para dar Internet libre a los cubanos dentro de Cuba.

María Elvira Salazar junto a sus colegas congresistas Michael Waltz y Claudia Tenney, así como una docena de legisladores republicanos respaldaron la Ley de Libertad Estadounidense y Acceso a Internet (HR 5123) que en esencia pide implementar la “Operación Starfall”, reportó Telemundo51.

Un plan estratégico que el gobierno de EEUU tiene pensado para brindar acceso a Internet mediante comunicaciones inalámbricas en el extranjero.

El motivo de la petición también está fundamentado pues la propia “Operación Starfall” puede ser invocada cuando “los regímenes deshonestos cierren el acceso a Internet”.

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, es necesario que el propio Congreso de EEUU impulse la activación del protocolo de acceso a Internet pues “la Administración Biden se negó a ayudar al pueblo de Cuba cuando más lo necesitaba”.

“No podemos quedarnos al margen cuando los tiranos apagan las luces y cuando la seguridad estadounidense está en peligro. Con la Operación Starfall, podemos mejorar la seguridad nacional y estar preparados para restaurar Internet, la libertad y la prosperidad de los necesitados”, argumentó Salazar.

Thank you to @michaelgwaltz, @RepTenney, & all of my colleagues who have joined me in introducing the American Freedom & Internet Access Act and launching Operation Starfall!https://t.co/AxrJo6rVac

— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) August 31, 2021