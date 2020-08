El actual alcalde de Miami-Dade, de 66 años, tendrá que enfrentarse en noviembre a la demócrata Debbie Mucarsel-Powell, de 49 años, y quien ocupa actualmente el escaño por el Distrito 26 en el Congreso.

Don't forget the polls are open today in #OurCounty.

No se olvide que las urnas están abiertas para votar hoy. https://t.co/bDGCzJYjYB

— Mayor Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) August 18, 2020