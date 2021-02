La estrella del metal Marilyn Manson negó las las acusaciones de abuso sexual de la actriz Evan Rachel Wood y destacó que “estas afirmaciones son “horribles distorsiones de la realidad”, reportó apnews

Manson agregó que todas sus relaciones íntimas fueron “consentidas”.

Tras las acusaciones, la industria empezó a mover sus fichas. El sello Loma Vista Recordings aseguró este lunes que ya no volverá a trabajar con Marilyn Manson, y la serie “American Gods” eliminará su interpretación en un capitulo que todavía no se ha emitido.

Vale recordar que la polémica en torno a Marilyn Manson comenzó esta mañana cuando Evan Rachel Wood denunció que fue víctima de “terribles” abusos durante años por parte de quien fue su pareja hasta 2010.

Wood y Manson comenzaron su relación cuando ella acababa de alcanzar la mayoría de edad y él prácticamente le doblaba los años.

En sus últimas declaraciones asegura: “Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y hacer un llamado a las muchas industrias que se lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que no permanecerán más tiempo calladas”.

Breaking news: In a show of solidarity, Evan Rachel Wood and at least four other women make new allegations of abuse against Marilyn Mansonhttps://t.co/yLPWSgJDA7

— VANITY FAIR (@VanityFair) February 1, 2021