‘Dolce’ más que su mascota, fue un compañero para la actriz, Marjorie de Sousa y su hijo Matías.

Luego de 11 años de ser compañeros inseparables, este miércoles Marjorie de Sousa se despidió de ‘Dolce’, su mascota, a quien le agradeció en un mensaje en sus redes sociales haberla acompañado durante este periodo, reportó Lasestrellas.

“Hoy me tocó decirte adiós. Me acompañaste hasta este tramo mi querido ángel de la guarda de cuatro patas. Fuiste siempre mi compañero, cuando peor estaba tú siempre me dabas tu amor. Hoy, en medio de una larga jornada de trabajo, me dejaste en el llamado y me tocó despedirme de ti. No entiendo esto que llaman muerte, honestamente no la entiendo. Me diste lo mejor de ti durante 11 años y hoy ya no volveré a sentir tu nariz fría, tus ladridos cuando llegábamos a casa”, expresó la actriz de ‘Un Poquito Tuyo’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marjorie De Sousa ⭐️ (@marjodsousa)

La expareja de Julián Gil lamentó asimismo que ‘Dolce’ ya no pueda ser más el compañero de juegos de su hijo Matías.

“Mati no podrá ver más tele contigo, tampoco le robarás sus juguetes para que te persiga”, escribió Marjorie de Sousa en un texto que acompañó con una serie de imágenes en la que se ve a ‘Dolce’ compartiendo distintos momentos con ellos.

Para aliviar un poco el alma, Marjorie de Sousa, en su mensaje, le recordó a ‘Dolce’ que por fortuna al llegar al otro lado ya estará jugando con sus hermanos ‘Mussa’ y ‘Moshy’ a quienes recuerda como sus ángeles.

“Caramba esto me duele mucho. Te amo y te amaré siempre mi bebé Dolce. Hoy juegas con tus hermanitos Mussa y Moshy, mis ángeles por siempre. Esto se siente muy feo”.

Tras la triste pérdida, la actriz recibió en su perfil diversos mensajes de apoyo y cariño ante la pérdida que significa la partida de una mascota que, más que eso, siempre son un integrante de la familia y como tal, duele su partida.