Luego de una extenuante gira por la región central de los Estados Unidos, Marlins de Miami volverá este martes a su casa el loanDepot Park.

Los peces comenzarán una serie de dos compromisos ante los Azulejos de Toronto. El primer desafío esta pautado para las 7:10 pm

Ambos conjuntos se vieron las caras a principio de mes, en la casa interina de los canadienses quienes barrieron a los Marlins en dos compromisos.

Para este primer desafío ante los pájaros azules, Marlins de Miami tiene anunciado al lanzador Sandy Alcantara.

El quisqueyano viene de tener una de las mejores actuaciones en su carrera, al lanzar la ruta completa el pasado miércoles. Pero se fue sin decisión.

Alcántara se enfrentó a los Azulejos el pasado 1 de junio, en Búfalo.

