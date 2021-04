Marlins de Miami llegó a Milwaukee con la misión de comenzar con una victoria la serie de tres compromisos, y lograron el primer objetivo al ganar el lunes por blanqueada 8 a 0 ante los Cerveceros.

Corey Dickerson fue clave para los peces, al quedarse a un paso de batear la escalera en el duelo que se llevó a cabo en el Miller Park.

El outfielder culminó la jornada con tres imparables, en cinco visitas al plato. Además remolcó tres carreras y pisó el plato en una ocasión.

Desde la lomita Trevor Rogers tuvo una jornada destacable por Marlins, ante los lupolosos para así acreditarse su tercer triunfo de la temporada.

El zurdo lanzó por espacio de seis innings, en el que toleró seis imparables, no le hicieron carreras, no otorgó boletos y ponchó a seis adversarios.

Rogers con esta actuación dejó su efectividad, en 1.29, para seguir encaminado a tener una temporada excepcional.

Trevor Rogers strikes out seven, Corey Dickerson homers and drives in three runs in Marlins’ win over Brewers https://t.co/eTW7Ag1hvH pic.twitter.com/NgLtARZ47i

— South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) April 27, 2021