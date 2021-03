Los Marlins de Miami hicieron un cambio estructural significativo, con el objetivo de nuevamente estar en una Serie Mundial de las Grandes Ligas.

La novena de los peces, cuyo propietario es el ex infielder de los Yanquis de Nueva York, Derek Jeter luego de culminar la campaña 2020 en el segundo lugar de la División Este de la Liga Nacional, comenzó su restructuración desde la gerencia.

El primer movimiento que hicieron y que causó impacto fue la contratación de Kim Ng, como su Gerente General.

La apuesta de Jeter por Ng, podría ser arriesgada pero confía en su sapiencia para poder llevar al conjunto a buen puerto.

Nuevamente el mánager de los Marlins de Miami, Don Mattingly tendrá un conjunto balanceado, tanto en el pitcheo como en el bateo que podría dar la pelea desde el 1 de abril, en una división que es siempre liderada por los Bravos de Atlanta.

El venezolano Miguel Rojas, tendrá un papel trascendental en el lineup, debido a su sapiencia y su conocimiento en el equipo que podrá transmitirle a sus jugadores.

Las miradas también estarán puestas, en la revelación Sandy Alcantara, quien será una pieza clave desde el montículo.

My story on Kim Ng, Miami @Marlins GM was for #WomensHistoryMonth…but Kim being Asian American is also a huge deal, especially in our current climate.

She says she’s always felt the support & hopes to represent us well (we know she will!) #StopAsianHate #StopAAPIHate pic.twitter.com/wgR3lXxWbp

— Frances Wang (#FrannyInMiami) (@FrancesWangTV) March 23, 2021