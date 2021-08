Un sencillo del colombiano Jorge Alfaro en el 10° inning acabó con una pesadilla que tenía Marlins de Miami, quien este miércoles venció 4 a 3 a Nacionales de Washington.

El neogranadino disparó un imparable con las bases llenas, para llevar al plato a su compañero el dominicano Jesús Sánchez y de esta manera los peces consiguieron el lauro, en el segundo juego de la serie que disputan ante los capitalinos en el loanDepotPark, en la “Ciudad del Sol”.

Jorge Alfaro wishes you all a safe drive home and a good night 🙂 pic.twitter.com/M55lxa7aMN

— Miami Marlins (@Marlins) August 26, 2021