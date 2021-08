A un mes para finalizar la temporada 2021 de las Grandes Ligas, Marlins de Miami recibió una mala noticia y es que su lanzador prospecto, Jake Eder deberá pasar por el quirófano, para someterse a la temible cirugía Tommy John.

El mánager de los peces, Don Mattingly, hizo el anuncio este lunes, antes de partir a Nueva York para la serie de ante Mets.

El joven de 22 años le reconstruirán el codo derecho, por lo que estará fuera de acción hasta la campaña 2023.

El zurdo de 22 años dejó marca en la campaña 2021 de las Grandes Ligas de tres victorias y cinco derrotas, con una efectividad de 1.77, en 15 salidas que tuvo en la campaña en la sucursal Doble A de Marlins de Miami.

Eder fue tomado en la cuarta ronda del draft del 2020 y está entre los 100 mejores prospectos en todo el béisbol.

Su destacada actuación lo llevaron a participar en el Futures Game de MLB, que se celebró en el 2021, en Cleveland.

