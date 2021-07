El debut de Joe Panik con los Marlins trajo un soplo de aliento a un equipo que mantenía un continuo silencio ofensivo y este miércoles hizo mucho ruido con sus bates en el Citizens Bank Park en Filadelfia.

Panik disparó un jonrón en su primera vez al bate y luego impulsó la carrera de la ventaja en el triunfo de Miami 11-6 ante los Filis, en un partido que se retrasó 38 minutos por la lluvia, reportó MLB.

Activado por los Marlins antes del partido tras llegar procedente de Toronto en un canje por el patrullero Corey Dickerson y el lanzador Adam Cimber, Panik encontró una bola de nudillos del abridor de los Filis Aaron Nola y la desapareció por las gradas del jardín derecho en la segunda entrada, su tercer cuadrangular de la temporada.

En el quinto episodio conectó un sencillo a la pradera derecha ante el relevista Neftalí Feliz que trajo para home a Miguel Rojas y rompió un empate a cinco carreras. Miami fabricó un decisivo rally de seis anotaciones en esa entrada.

Los Marlins (34-45) dispararon 18 hits, su mayor cantidad en la temporada, y Starling Marte encabezó el ataque al batear de 6-4.

Garrett Cooper y Adam Duvall consiguieron tres sencillos cada uno.

Duvall se apuntó su jonrón 18 de la campaña y Cooper, Jesús Sánchez y Sandy León impulsaron dos carreras cada uno.

Dear Diary,

Today we got to watch Duvall homer for the second night in a row and for that we are extremely grateful.

Laters,

AtMarlins pic.twitter.com/Nny4ZEF2Jr

— Miami Marlins (@Marlins) July 1, 2021