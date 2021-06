Buen pitcheo del veterano Max Scherzer con la ayuda de tres relevistas, unido a jonrones de Trea Turner y Josh Bell, guiaron la victoria de los Nacionales de Washington 5-1 ante los Marlins, en el cuarto partido de la serie celebrado el domingo en el estadio loanDepot.

Con la derrota, Miami terminó la serie igualada 2-2 ante Washington donde anotaron un total de 18 carreras y aceptaron 16, reportó MLB.

Los Nacionales pisaron la goma por primera vez en la entrada de apertura ante el abridor dominicano Sandy Alcántara por error de Jon Berti en roletazo de Kyle Schwarber, pasaporte a Juan Soto y cohete al bosque izquierdo de Josh Harrison.

Los Marlins igualaron el marcador en la parte baja del primero frente al estelar derecho Scherzer por triple contra las vallas del bosque central de Jazz Chisholm y doble al izquierdo del venezolano Jesús Aguilar.

Another day, another lead off triple for @j_chisholm3 👑 #JuntosMiami pic.twitter.com/Azma6CTCKo

— Miami Marlins (@Marlins) June 27, 2021