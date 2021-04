Marlins de Miami tuvo este martes un duelo bastante parejo, en el que no pudo salir airoso y cayó 4 a 5 ante Cerveceros de Milwaukkee.

Los peces fueron víctima de la buena actuación de Adrian Houser, en el duelo que se llevó a cabo en el Miller Park casa de los lupulosos.

El serpentinero lanzó 5.2 episodios, en los que toleró cinco imparables por Marlins, le hicieron tres carreras, dio un boleto y ponchó a siete bateadores.

Pero el lanzador derecho no solo destacó desde la lomita, sino que también lo hizo con el madero al sacar su primer cuadrangular de la campaña.

En el segundo episodio, con dos outs y sin compañeros en circulación, Houser encontró el primer lanzamiento de Daniel Castano y disparó una línea por encima del muro del jardín central.

Su average antes del cuadrangular era de .071 (28-2), con 21 ponches en su carrera. Por lo que este jonrón pudiese despertar su ofensiva.

Por Marlins el venezolano Jesús Aguilar nuevamente respondió con el madero, al sacar su cuarto jonrón en cinco encuentros.

El cuadrangular del maracayero fue en el cuarto inning, ante los envíos de Houser. El cuadrangular fue entre el jardín derecho y central del Miller Park.

Jesus Aguilar stays hot for the #Marlins with his 4th homer pic.twitter.com/dDAPX1QFQ5

— OnlyHomers MLB News (@OnlyHomers) April 28, 2021