Los Marlins de Miami anunciaron la extensión de contrato al venezolano Jesús Aguilar por un año más y $4.35 millones de dólares.

Aguilar aprovechó su primera temporada con los Marlins para demostrar su poderío ofensivo e incluso convertirse en una de las piezas más importantes del equipo en la campaña, reportó Conlasbasesllenas.

Jesus Aguilar and Marlins settle at $4.35M plus 50K for 400, 450 and 500 plate appearances

— Jon Heyman (@JonHeyman) December 3, 2020