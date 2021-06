Marlins de Miami extendieron su recha de derrotas este jueves, tras caer por cuarta ocasión. En esta ocasión sus victimarios fueron los Nacionales de Washington, quienes obtuvieron la victoria con score de 7 a 3

Kyle Schwaber fue el jugador más destacado por el conjunto capitalino, al despachar un par de cuadrangulares, en el desafío que se realizó en el loanDepotPark, en Miami.

Schwarber abrió el encuentro con un soberbio jonrón en el primer inning, ante los envío de Cody Poteet. Fue su quinto cuadrangular en el primer turno al bate este año.

Una entrada más tarde el outfielder volvió a responder con el madero, al conectar su segundo estacazo de vuelta completa de la jornada, esta vez con dirección hacía el centerfield.

El jardinero izquierdo es el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar 11 cuadrangulares en 13 juegos como primer bateador, según la página web STATS.

Kyle Schwarber is Mr. June and we're going to need a calendar shoot, like, yesterday.

June 12 – SCHWAR💣

June 13 – 2 SCHWAR💣s

June 14 – SCHWAR💣

June 19 – 2 SCHWAR💣s

June 20 – 3 SCHWAR💣s

June 23 – SCHWAR💣

June 24 – 2 SCHWAR💣s (so far)@kschwarb12 // #NATITUDE pic.twitter.com/YRzRYEHiVs

