La buena racha que tenían los Marlins de Miami fue parada en seco este domingo por los Cachorros de Chicago, quienes obtuvieron la victoria con score de 2 a 0.

Los oseznos contaron con la excelente labor monticular de Alec Mills y del cuerpo de relevista de los oseznos, mantuvo a raya a los peces, en el tercer duelo de la serie que llevó a cabo en el Wrigley Field, en la “ciudad de los vientos”.

El derecho que consiguió su tercera victoria, en la temporada 2021 de las Grandes Ligas. Lanzó por espacio de cinco innings, en los que toleró seis imparables, ponchó a tres bateadores y otorgó tres boletos.

Mientras, que Zach Thompson se adjudicó la derrota, por los dirigidos por Don Mattingly. Al lanzar apenas cuatro episodios, en los cuales a pesar de tolerar imparables permitió una carrera. Además dio tres boletos y ponchó a siete bateadores.

Los Marlins de Miami conectaron seis imparables en este desafío, que no fueron suficiente para remontar la desventaja.

El venezolanos Jesús Aguilar, fue el que más sobresalió a la defensiva por el conjunto de los Marlins, al batear un par de imparables en cuatro visitas al plato.

Jazz Chisholm grounds out to Baez Starling Marte flies out to Kris Bryant Andrew Chafin strikes out Jesus Aguilar swinging Marlins go down in order in the top of the 8th

