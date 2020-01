Marlins llevan dos años consecutivos de fracasos bajo la tutela de Derek Jeter

Derek Jeter siempre ha predicado una paciencia que impacienta. Los Marlins completaron una temporada de 100 derrotas y, si no ocurre un cambio dramático de dirección, la contienda del 2020 tampoco luce promisoria, al menos en términos de aspirar a playoffs.

Por redacción MiamiDiario

La campaña recién finalizada fue la décima consecutiva en números rojos y la primera de 100 fracasos desde 1998. Miami se despidió con balance de 57-105 y a 40 juegos del líder de la División Este en la Nacional. Para aficionados, periodistas y el propio Jeter fue un espectáculo difícil de contemplar.

Hace 16 años que los peces no conocen la frontera de la postemporada y quién sabe cuánto más deberá pasar para que la franquicia adquiera ribetes de relevancia que todavía se advierten lejanos, salvo mínimos puntos positivos en el pitcheo abridor.

Lo cierto es que el progreso prometido no acaba de suceder. La granja suena como un bálsamo posible con sus racimos de prospectos, pero digamos la verdad: aquí no hay un Ronald Acuña en fermentación, un Yordan Alvarez en desarrollo. Ni siquiera un Arístides Aquino. Y si lo hay, no he puesto atención.

Han pasado ya dos años desde que el grupo de propietarios encabezado por Jeter tomara las riendas del atribulado período de Jeffrey Loria y, ciertamente, no se trabaja a bandazos ni por voluntarismos, pero si hay avance es lento, demasiado lento, apenas perceptible.

Los $72 millones gastados en nómina salarial fueron la cifra más baja en el Viejo Circuito y por las palabras de Jeter en su último encuentro con la prensa, no se prevén cambios sustanciales en la filosofía de apostar por los prospectos en las Menores.

“Uno quiere darles tiempo a que se desarrollen’‘, apuntó el director ejecutivo del club sobre la posibilidad de contratar agentes libres de renombre. “Pero tampoco quieres que nadie bloquee su camino».

La ofensiva de Miami fue terrible. No hay otra palabra para catalogarla. Un ataque tan pobre que solo superó al de los Tigres de Detroit, otro de esos conjuntos imposibles de digerir. Con el peor OPS de las Mayores, .673, no hay pitcheo que soporte seis meses.

Se echó a un coach de bateo y se trajo otro, pero la situación empeoró. Y en lo individual está el caso de Lewis Brinson. ¿Terminó el experimento? ¿Vale la pena seguir invirtiendo en un chico que conectó para .173, cuyo WAR fue negativo de -2.2? Sweet Lou le hace más daño al equipo que bien.

Miami no cuenta con un slugger puro y duro. Lo más cercano es Jorge Alfaro, quizá un Garrett Cooper. En esta pelota saltarina y vivaz, equipo que no conecta jonrones, que no protege su alineación con hombres de poder, la va a pasar muy mal.

Esa es la prueba que deberán afrontar los brazos jóvenes de la rotación. Sandy Alcántara se perfila como el as de la rotación, junto a Caleb Smith, Pablo López, Jordan Yamamoto, Elieser Hernández y algo más atrás Sixto Sánchez y Edward Cabrera.

Pero ningún abridor de Miami rebasó las seis victorias y el pitcheo en general concedió 615 boletos , la mayor cantidad en Grandes Ligas, y finalizó en el puesto 20 con un promedio de carreras limpias de .474. Ojalá y no se tenga que echar de menos a Zac Gallen.

Además de esos jóvenes de la rotación, ofrecen esperanza Brian Anderson -¿por fin que harán con él, tercera o jardín derecho?- y Miguel Rojas, a quien merecidamente se le extendió un contrato por su entrega y liderazgo, para no hablar de su crecimiento como jugador.

Al final la pregunta de la mejoría viene aparejada con la interrogante sobre la asistencia. Los Marlins pusieron en los asientos del parque 811,302 aficionados, un promedio de 10,016 para finalizar en el último puesto por 14ta ocasión en 15 temporadas.

Una cosa está imbricada con la otra. Si no mejora el producto en el terreno, el estadio no se va a llenar solo.No es fácil pedirle paciencia al aficionado, ni venderle una sensación de futuro mejor cuando se acaban de perder 100 juegos.

Paupérrima asistencia al Marlins Park

Tampoco dio el resultado esperado el apoyo del público en el nuevo estadio.

En siete de las últimas ocho campañas, los Marlins han presentado la peor asistencia en la Liga Nacional. Solo en 2012, el año inaugural del Marlins Park, el club no fue último en concurrencia en el viejo circuito (y entonces terminaron 12mos entre 16 clubes).

Por eso entiendo perfectamente los impopulares movimientos que obligadamente ha realizado Derek Jeter en las últimas dos semanas: deshacerse de Dee Gordon, Stanton y Marcell Ozuna, tres de los mejores cuatro bateadores de la novena.

No le quedaba otra salida ante un mercado complicado y apático que jamás ha respaldado realmente al béisbol y un pésimo contrato con la televisión —Fox Sports le reporta apenas $20 millones anuales a Miami cuando organizaciones como la de los Yankees y Dodgers reciben, por ejemplo, promedios de $385 y $334 millones por año.

¿Cuántos de los fans que se quejan de aquellos canjes asistieron a más de cinco juegos la pasada temporada?.

Tener una franquicia de béisbol de las mayores es un privilegio —que no cualquiera ciudad puede darse el lujo de disfrutar— y no un derecho. Miami, salvo por breves momentos y eventos especiales, nunca ha demostrado que tiene la capacidad económica ni el interés para mantener un club de Grandes Ligas.

Tampoco ayuda la saturación deportiva y los cientos de eventos culturales y musicales que semanalmente ahogan a una comunidad demasiado ecléctica, distraída, ocupada e imposible de identificarse con una sola causa.

Una nueva información ha dejado claro que siendo un equipo de la MLB, el equipo Triple A, Las Vegas Aviators, cuenta con mejor asistencia de fanáticos por partidos que la de los peces.

Según datos aportados, el club de las menores tiene un promedio de 9.617 seguidores por encuentros, mientras que el club de la División Este de la Liga Nacional acumula 9.360 personas que asisten a Marlins Park.

Tal cantidad de asistencia coloca a los Marlins como el peor de los 30 clubes de la MLB en ese departamento, que se justifica con su promedio de 2.56 carreras por juego, además de ser últimos en hits, dobles, triples, jonrones, bases por bolas, porcentaje de embasado, porcentaje de slugging y OPS.

Parece que ni las atracciones que tanto promocionó Derek Jeter son tan buenas, pues los fans quieren ver un equipo al menos competitivo en el terreno de juego.

Gran equipo vendido…

Si los Miami Marlins no hubieran hecho todas las locuras de los últimos años de MLB, cambiando y dejando ir peloteros sin razón alguna ahora mismo tendrían un equipo para playoffs, Serie Mundial y con menos de $100 millones de dólares.

En los últimos años, ningún equipo ha dejado ir a más peloteros que luego se han convertido en estrellas (o por lo menos jugadores decentes) que los Marlins de Miami.

De Yelich, a Stanton, pasando por Realmuto y Castillo, la directiva de Miami (comandada tristemente por Derek Jeter) una y otra vez se ha superado haciendo cada nueva vez alguna locura mayor.

Acá les dejamos pues la novena de antología que tendrían los Marlins (nada más nos faltó un SS y un 3B) y el equipo actual donde juegan (con su sueldo del 2019):

Catcher / JT Realmuto / Phillies, sueldo: 5.9 millones de dólares

1B / Mark Canha / Atléticos, sueldo: 500,000 dólares

2B / Dee Gordon / Marineros, sueldo: 13.3 millones de dólares

Jardinero / Marcell Ozuna / Cardenales, sueldo: 9 millones de dólares

Jardinero / Giancarlo Stanton / Yankees, sueldo: 25 millones de dólares

Jardinero / Christian Yelich / Cerveceros, sueldo: 7.0 millones de dólares

Pitchers / Luis Castillo (Rojos) / Chris Paddack (Padres) / Domingo German (Yankees) / Sueldo total: 1.5 millones de dólares

Críticas del Mánager

Y dados la gran cantidad de cambios de los últimos años y de manera sospechosa y con un toque de nostalgia, Don Mattingly está habló de la carencia de “dos tipos en el centro de la alineación’’ que constituyen el corazón ofensivo de todo club y que ahora se echan en falta en Miami.

El manager no lo dice abiertamente, pero en sus palabras describe a jugadores como Giancarlo Stanton, Christian Yelich y Marcell Ozuna, la clase de peloteros que ahora mismo no están en los Marlins, un equipo que carece de un típico slugger.

“Todos los equipos tienen un par de tipos principales que conectan 25 o 30 jonrones y los rodean de piezas que se embasan’’, expresó Mattingly. “No creo que tengamos esos verdaderos peloteros del medio de una alineación. Piezas con las que puedes contar un día tras otro’’.

Quizá, sin quererlo, Mattingly está criticando la manera en que se estructuró este equipo. El plan que él mismo apoyó desde la llegada de Derek Jeter no va a ninguna parte y ahora se está dando cuenta de que los problemas del principio se han magnificado tremendamente.

Ubicados en lo profundo y malo en todos los departamentos ofensivos, existe una estadística escuálida y escondida que refleja mejor que todas la pobreza del ataque de los Marlins: es el único equipo de Grandes Ligas que esta temporada no ha recibido una base por bolas intencional.

En buen castellano, ningún bateador de Miami inspira el miedo suficiente como para recibir cuatro bolas malas inducidas por el manager rival, ninguno. No amerita el gesto de levantar la mano y mostrar cuatro dedos al árbitro de la goma.

“Con un par de hombres así, le quitas presión al resto de los jugadores, puedes hacer movimientos’’, agregó Mattingly. “No tenemos esa clase de jugadores para generar la ofensiva que queremos’’.

Los tenían, pero los cambiaron por una veintena de prospectos cuyo futuro no se ve tan claro. Este es un club que extendió su racha de derrotas a siete, fue barrido por quinta ocasión en la temporada y recibió su novena lechada en el primer cuarto de contienda. Los números no mienten.

“Tenemos que desarrollarlos, algunos de nuestros chicos pueden ser mejores de lo que son hoy’’, recalcó Mattingly. “No vamos a hacer aparecer peloteros así de manera mágica, pero puedes tener a cinco bateando mejor y generar carreras de manera colectiva’’.

Postura de los fanáticos

Probablemente, Derek Jeter no tenga para nada contentos a los fans de los Marlins de Miami después de desmantelar a su equipo.

Ahora la franquicia se encuentran en verdaderos aprietos ya que los fans expresaron su descontento con la directiva del equipo.

Barry Jackson mostro su descontento en las redes sociales y dijo que él siempre ha apoyado a la franquicia y podria llamarse Marlins Man, y es poseedor de boletos de temporada desde 1993, no se ha renovado y está furioso con la posibilidad de pagar los precios de las grandes ligas «para el equipo Triple A».

Marlins Man, season ticket holder since 1993, hasn't renewed and is furious with prospect of paying big league prices "for Triple A team." — Barry Jackson (@flasportsbuzz) December 19, 2017

Ésta en serios problemas la franquicia y tienen que trabajar a marchas forzadas por mejorar todo, ya que también el equipo ha tenido pésimos números tanto como en entradas al estadio, esto quiere decir que la afición se esta alejando y no apoya a el equipo y sumando a eso jugadores no han logrado brillar de manera considerable.

"This makes me miss Loria" Marlins Man said. "Who would have thought THAT!"… Jeter enters to mild, polite applause https://t.co/vSpQMXOjqk — Barry Jackson (@flasportsbuzz) December 19, 2017

El futuro para la organización se ve muy desalentador por los próximos años, ya que se concentrarán en un proceso de reconstrucción de la franquicia en todo los niveles.

