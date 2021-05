Dos jugadas en la quinta entrada del jardinero de los Marlins Adam Duvall resultaron decisivas para que el equipo de Miami evitara una barrida de tres juegos como visitantes contra los Dodgers en Los Angeles y rescatara un triunfo en el final de la serie en el Dodger Stadium, el domingo.

La primera llegó con su bate. El toletero le dio a los Marlins su primera ventaja del juego con un jonrón de tres carreras por el jardín izquierdo, su segundo cuadrangular de la serie, y el octavo en la temporada, reportó el Nuevo Herald.

*ahem* on behalf of all marlins fans and us (especially us)

THANK YOU, DUVY! #JuntosMiami pic.twitter.com/wCLsSxhmxq

— Miami Marlins (@Marlins) May 16, 2021