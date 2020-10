El viernes, Disney dio a conocer el número de empleados del sindicato de Walt Disney Parks and Resorts U.S., Inc. que serán despedidos el 31 de diciembre, debido al impacto financiero de la pandemia.

Por Redacción MiamiDiario

El aviso de despido incluye a 11.350 trabajadores del sindicato, los cuales son parte de los 28.000 despidos anunciados previamente que Disney haría.

El comunicado asegura que “Debido a los continuos impactos comerciales de la pandemia COVID-19, hemos tomado la muy difícil decisión de reducir nuestra fuerza laboral”.

El viernes, Bettina Buckley, vicepresidenta de Walt Disney World Resort Live Entertainment, emitió un comunicado sobre los despidos de sus artistas en vivo.

Escribió en el blog de los parques de Disney:

“Walt Disney World Resort ofrece un tesoro de experiencias para huéspedes de todas las edades. Reconocemos que parte de la magia de visitar cualquier parque de Disney es ver a los amigos favoritos de Disney y descubrir espectáculos y actuaciones únicas. Desde la reapertura, hemos seguido ofreciendo experiencias y entretenimiento de personajes modificados en todo nuestro complejo, a la vez que tomamos las medidas adecuadas para la salud y la seguridad de nuestros huéspedes y miembros del elenco. Recientemente, hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles para reducir nuestra fuerza de trabajo ya que los impactos comerciales de la pandemia de Covid-19 se han vuelto más duraderos de lo que nadie podría haber predicho. Como resultado, hemos tenido que detener muchos espectáculos en vivo y experiencias de entretenimiento en nuestro centro turístico por más tiempo del que se había previsto originalmente. Como la mayoría de nuestros fans, sabemos que nuestro querido reparto de entretenimiento es una parte increíblemente especial y esencial de la experiencia Disney. Esperamos el día en que podamos dar la bienvenida a más entretenimiento en vivo a nuestros parques, y compartiremos más noticias sobre estos anuncios a medida que podamos hacerlo”.

Con información de Fox35Orlando

También le puede interesar

¡Pero Sebas!: Alumno fue sorprendido recibiendo clase virtual acostado en su cama

La industria manufacturera sigue entre los cinco principales empleadores de EE.UU

¡De infarto! Jennifer López se fotografía en la piscina de su nueva casa de Miami