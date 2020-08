Más de 500.000 viviendas en los estados estadounidenses de Texas, Luisiana y Arkansas siguen sin electricidad después del paso del huracán Laura, informó el portal web Alberto News.

Según el medio, el desastre natural dejó sin luz a 432.000 usuarios en Luisiana. En Texas la cifra de personas que se han quedado sin electricidad es de 87.000, mientras que en Arkansas es de casi 17.000.

Our @SamaritansPurse volunteers are hard at work today on homes in Lake Charles, LA, damaged by Hurricane Laura. pic.twitter.com/mOCS0HLMTp

— Franklin Graham (@Franklin_Graham) August 29, 2020