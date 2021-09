Más de 80 perros y gatos fueron enviados en un avión a Fort Lauderdale desde Luisiana, donde el huracán Ida, que llegó a tierra con vientos de 150 millas por hora la semana pasada, cortó la electricidad y el agua corriente en muchos refugios para animales.

La Sociedad Protectora de Animales de Broward aceptó 46 gat9s y 15 perros, y los otros animales se dividieron entre Big Dog Ranch Rescue en Loxahatchee y Sarasota Humane Society.

El vuelo, que aterrizó en National Jets en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, fue organizado por Greater Good Charities, que tiene su sede en Seattle, y su programa Good Flights.

More than 80 cats and dogs from storm-weary Louisiana flown to South Florida https://t.co/84IQv0LRdt pic.twitter.com/GkU8AZlJls

— South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) September 4, 2021