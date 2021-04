La alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava destacó que más de un millón de residentes en Miami-Dade han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La alcaldesa emitió este miércoles esa declaración luego de la publicación del informe de vacunación.

“Me siento extremadamente orgullosa de que un millón de residentes de Miami-Dade hayan recibido ya al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus”, indicó

Agregó que “este logro demuestra lo lejos que hemos llegado en nuestras iniciativas por proteger a nuestra comunidad y superar la pandemia”.

Levine Cava agradeció a los trabajadores de la salud y a los primeros socorristas por haberse colocado en primera línea para atender nuestra seguridad en esta crisis. Su arduo trabajo por administrar las vacunas nos acerca cada día más al final de la pandemia”, expresó.

It’s official: all adults 18 and older are now eligible to receive the COVID-19 vaccine. (16 & 17 year olds can also receive the Pfizer vaccine accompanied by a parent/guardian.) Don’t wait a moment longer – find an available location and go get the shot.https://t.co/dzvw6NxJma

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) April 5, 2021