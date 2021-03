La Casa Blanca estuvo de revuelo, pero esta vez no fue por algún asunto importante de trascendencia mundial. Si no que Major, una de las mascota del presidente de los Estados Unidos Joe Biden mordió a una persona.

El Pastor Alemán mordió a alguien durante un paseo del lunes, dijo Michael LaRosa, secretario de Prensa de la primera dama Jill Biden, y añadió que el can “sigue ajustándose a su nuevo entorno”.

El individuo fue atendido por la Unidad Médica de la Casa Blanca “por precaución” y regresó a trabajar ileso, señaló LaRosa.

El pastor alemán había regresado a la residencia presidencial apenas la semana pasada, junto con su hermano Champ, tras haber causado una herida leve a un empleado del Servicio Secreto el 8 de marzo.

Luego de ese incidente, el presidente Biden indicó que Major era un perro dulce y que no era agresivo.

Biden's dog Major is STILL at the White House after second biting https://t.co/VHITRVaK0m via @MailOnline Major can eat as many GOVT Employees as he likes! Good Dog, Major!

— le-idiot (@le_idiot) March 31, 2021